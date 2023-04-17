И целлюлит не мешает: от этой пышки сходят с ума тысячи мужчин по всему миру (фото)

Некоторые модели стремятся обрести параметры 90-60-90, другие же комфортно чувствуют себя в своем «нестандартном» весе. Так, например, Тара Линн нарушает все традиционные параметры красоты и приковывает к себе внимание тысяч поклонников по всему миру. После того как девушка стала лицом компании H&M, к ней пришла популярность.

Сегодня Тара Линн все чаще мелькает в журналах Vogue, Elle.

И параметры модели плюс-сайз ей в этом только помогают. Напомним, что до нее лицом H&M была модель обычных параметров, Жизель Бундхен, которая славится своей миниатюрной фигуркой. У Линн в личной жизни все хорошо. Вместе со своим супругом, актером Крисом Нотом, она воспитывает сына: ребенка Тара родила в 2008 году.

Своим примером девушка постоянно доказывает, что выглядеть великолепно можно в любом весе. Главное — заботиться о своем теле и любить себя.