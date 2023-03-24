И бургеров с картошкой фри не надо: какой фастфуд обожал весь СССР

Люди, выросшие в СССР, критикуют современные кафе быстрого питания не просто так. В их времена заведений, где можно быстро перекусить, было гораздо больше.

В советских чебуречных можно было на бегу перекусить чебуреком с разными начинками (мясо, зелень, сыр). Правильное поедание такого яства — целое искусство. Есть чебурек так, чтобы не расплескать горячий бульон, умели далеко не все.

В блинных стоял непередаваемый аромат поджаренного теста. Здесь можно было отведать обычных блинов с добавками. Наряду с обычными (сметана, мед) предлагались и экзотические (килька).

Котлетные и сосисочные заведения встречались реже, но и туда заглядывали на сосиску с горошком/ булочкой или на котлеты.

За пирожком по 10 копеек приходили в пирожковую. Ароматное изделие с пылу с жару обеспечивало как сытный перекус, так и гастрономическое удовольствие.

Пончиковые — это еще одна точка притяжения для любителей «заправиться» на бегу. Там можно было полакомиться пончиками либо на месте, либо унести домой. Пончики посыпали сахарной пудрой и заворачивали в бумажный пакет.