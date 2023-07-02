И близко живет не в сказке: оторопеете, узнав правду об итальянском избраннике Насти из «Глухаря»

Мария Болтнева прославилась в 2008 году после выхода сериала «Глухарь». Актриса исполнила роль Насти Клименко, ночной бабочки, ставшей возлюбленной лейтенанта полиции. С тех пор в жизни звезды произошли большие перемены.

В 2011 году артистка родила тройняшек Тимофея, Плота и Андрея от коллеги Георгия Лежавого, служащего в театре «Сатирикон».

Однако пара рассталась — благо, Болтнева нашла возлюбленному замену в виде горячего итальянца.

Но пристрастия у Луиджи оказались весьма своеобразными. В шоу «Звезды сошлись» знаменитость поведала, что ее бойфренд любит надевать женские чулки, так что актрисе придется подстраиваться под сомнительные предпочтения избранника.