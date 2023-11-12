И близко не красавчик: Антошин из «Глухаря» превратился в седого старичка

Денис Рожков сыграл характерную и очень запоминающуюся роль Дениса Антошина в многосерийном проекте «Глухарь». Тогда поклонницы средних лет прилипали к экранам, чтобы посмотреть на импозантного инспектора ГИБДД.

Однако прошло совсем немного времени, и теперь артисту роли брутальных мужчин больше не предлагают. А все потому, что его внешний вид сильно и резко изменился.

Это больше не очаровательный мужчина, наделенный экспрессией и харизмой. Признаки активно зарождающегося старения уже не скрыть. «Новое» лицо Рожкова испещрено морщинами, а волосы покрыла седина.

Актерский талант любимый многими персонаж «Глухаря» не растерял и продолжает радовать поклонников новыми проектами и ролями. Правда, теперь без подтекстов. Зато сейчас ясно: Рожкова любят и ценят как отличного актера, а не как брутального красавчика без какого-либо «наполнения».