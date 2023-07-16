И близко не Хворостовский: вдова певца вывела из тени нового возлюбленного (фото)

Дмитрий Хворостовский скончался в 2017 году. Его супруга, оперная певица Флоранс Илли-Хворостовская, несколько лет оплакивала мужа, но не так давно объявила о новых отношениях.

Избранником артистки стал британский телеведущий Джордж Кларк. Звезда экрана отреагировал на одну из недавних публикаций Флоранс, а та в ответ подтвердила их роман.

При этом о связи знаменитостей стало известно еще прошлым летом. Пара была замечена на Уимблдонском турнире, а чуть позже — на отдыхе на Ибице. Но тогда Флоранс никак не прокомментировала снимки в СМИ.

Пользователи Сети не оставили без внимания роман артистки. Обсуждая неожиданную новость, они отметили, как сильно Кларк отличается от Хворостовского, и пожелали влюбленным счастья и благополучия.