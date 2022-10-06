И без Маслякова хорошо: новый ведущий КВН расставил все точки над «i»

Владимир Маркони рассказал подробности своего участия в КВН. Шоумен стал ведущим игр Первой лиги «Клуба веселых и находчивых».

По словам знаменитости, он с большим интересом принял участие в знаменитом шоу и заменил Александра Маслякова в роли ведущего. Маркони давно хотел изучить, чем живет и как устроен популярный проект, и в итоге остался под большим впечатлением от своей работы. Как отметил шоумен, который разоткровенничался в эфире «Юмор FM», без легендарного ведущего КВН его участники находятся «в отличной форме».

Отметим, что в феврале этого года Масляков перестал вести игры, так как заразился коронавирусом и был вынужден уйти на карантин. Вместо него в качестве ведущих выступали Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш и другие российские звезды. Осенью же стало известно, что Масляков вернется в проект лишь в качестве члена жюри.