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Киноафиша Статьи И без Маслякова хорошо: новый ведущий КВН расставил все точки над «i»

И без Маслякова хорошо: новый ведущий КВН расставил все точки над «i»

6 октября 2022 15:45
И без Маслякова хорошо: новый ведущий КВН расставил все точки над «i»

Знаменитость не стал скрывать свое мнение.

Владимир Маркони рассказал подробности своего участия в КВН. Шоумен стал ведущим игр Первой лиги «Клуба веселых и находчивых».

По словам знаменитости, он с большим интересом принял участие в знаменитом шоу и заменил Александра Маслякова в роли ведущего. Маркони давно хотел изучить, чем живет и как устроен популярный проект, и в итоге остался под большим впечатлением от своей работы. Как отметил шоумен, который разоткровенничался в эфире «Юмор FM», без легендарного ведущего КВН его участники находятся «в отличной форме».

Отметим, что в феврале этого года Масляков перестал вести игры, так как заразился коронавирусом и был вынужден уйти на карантин. Вместо него в качестве ведущих выступали Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш и другие российские звезды. Осенью же стало известно, что Масляков вернется в проект лишь в качестве члена жюри.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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