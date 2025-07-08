И актеры, и актрисы в этом турдизи носят усы: классный фильм на вечер, в котором играют только уличные коты

Если вы уже устали от слёз в «Зимородке», страстей в «Клюквенном щербете» и драм в «Османе», пора отдохнуть. И на этот раз — не фигурально, а буквально.

Перед вами — турдизи, но с одним поворотом: в нём нет людей в главных ролях. Только котики. Да, «Город кошек» — это настоящая турдрама про усатых актёров, и она заставит вас испытать всё, за что мы любим жанр.

Документалка с оценкой 7,6 на IMDb

Речь о документальном фильме, но не спешите зевать — «Город кошек» снят как настоящее атмосферное кино с характерами, любовью, преданностью и тайными драмами. Только глазами тысяч уличных котов и кошечек, которые бродят по древнему Стамбулу и живут среди людей, как среди второстепенных персонажей.

Здесь у каждого героя — свой стиль и биография: воинственный Гамсиз, которому открыли счёт в ветклинике, аристократичный Думан, ест только сыр из ресторана, и ещё пятеро пушистых характеров, каждый — с драмой не хуже Халита Эргенча в любой из ролей.

Приятные особенности фильма

Фильм снят так, будто ты сам следишь за хвостатыми на улочках столицы Турции. Вы словно проваливаетесь в уютную, немного грустную, но завораживающую Стамбул-версию кошачьего мира.

И, как в лучших турдизи, в финале хочется плакать — не от горя, а от того, как трогательно показана любовь между человеком и животным.

Никаких лишних монологов, люди в этой картине не главные, только милые усатики, которые мурчат и требуют внимания, а еще немного еды. И всё это — под турецким солнцем, на узких улочках и с гоготом чаек на крышах. Непередаваемая атмосфера.

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