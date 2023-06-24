Хюррем в подметки не годится: не поверите глазам, увидев молодую Нигяр-калфу

Сериал «Великолепный век» вышел на экраны больше десяти лет назад, но до сих пор не отпускает поклонников. Секрет успеха картины не столько в хитросплетениях сюжета, сколько в блестящем актерском составе. Безусловным украшением мелодрамы стала Филиз Ахмет.

Актриса исполнила роль Нигяр-калфы. Мало кто знает, что детство будущей звезды не было безоблачным: родилась она в Македонии, но из-за войны на Балканах была вынуждена бежать вместе с семьей в Швецию.

Но Ахмет все-таки смогла достичь успеха — благодаря таланту и красоте.

Когда смотришь на фото молодой артистки, дух захватывает. Пышная копна черных волос, пухлые губы, игривый взгляд и аккуратный носик — неудивительно, что сегодня в эту прелестницу влюблены тысячи мужчин.