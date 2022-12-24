Хюррем в подметки не годится: как в реальной жизни выглядела Махидевран

История любви Хюррем и султана Сулеймана поразила всех зрителей «Великолепного века». В противовес красивой и яркой жене падишаха ставилась его бывшая наложница, которая постоянно плела интриги.

Махидевран была невероятно привлекательной, но несчастной женщиной. В сериале её сыграла талантливая актриса Нур Феттахоглу, которая внешне почти соответствует немногочисленным описаниям знаменитой наложницы.

И все же исполнительница роли хасеки-султан смогла полностью затмить свою конкурентку.

Третья жена султана обладала стройной фигурой и тонкими выразительными чертами лица. Кроме того, в отличие от сериала, она вовсе не была жадной женщиной. Махидевран спонсировала больницы и мечети. Проблемы в личной жизни не умолили её любви к людям, а красота оставалась при ней до самых последних дней.