Хюррем уплетала это турецкое блюдо за обе щеки: гости будут драться за рецепт

Сериал «Великолепный век» пробудил у сотен тысяч россиян интерес к турецкой культуре. Это коснулось не только кинематографа, но и даже бытовых привычек.

Например, в эпизодах картины было уделено большое внимание местной кухне. Столы буквально ломились от разнообразных яств и блюд, которые свели бы с ума любого гурмана. А ведь повторить рецепт одного из них можно и дома. Гости с удовольствием оценят необычный вкус угощения, которое Хюррем уплетала за обе щеки.

Речь идет о турецких лепешках базлама. Чтобы приготовить тесто, необходимо смешать две трети чашки теплого молока и такое же количество воды. Туда добавляют полторы столовые ложки сухих дрожжей и небольшое количество сахара. В другой емкости смешивают большую ложку соли и четыре чашки муки. Затем все ингредиенты нужно соединить и замешать, используя оливковое масло. Тесто должно получиться упругим и очень гладким.

За следующий час оно увеличится вдвое, после чего его можно разделить на 6 частей. Каждой из них придают круглую форму и обжаривают на сковороде. Готовые лепешки необходимо смазать топленым маслом, а также посыпать натертой петрушкой. Это блюдо можно есть в первоначальном варианте. А иногда его начиняют мясом или соусами по желанию.