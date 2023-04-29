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Хюррем умылась и сделала крайне честное фото: люди были в шоке

29 апреля 2023 14:20
Хюррем умылась и сделала крайне честное фото: люди были в шоке

Фанаты не стали скрывать свое мнение.

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли взбудоражила поклонников новой публикацией. Артистка отправилась в небольшой отпуск в Париж, из которого поделилась десятками снимков, рассказав, как проходят ее выходные в столице Франции.

Фанатов привлекли не только кадры с достопримечательностями города, но и «честная» фотография, на которой Узерли позирует в клетчатом платке и белоснежной блузке. Обсуждая снимок, пользователи Сети осыпали артистку комплиментами. Они отметили естественную красоту знаменитости и то, как эффектно она выглядит в 39 лет.

«Богиня», «Какая вы красивая», «Моя любимая актриса», — делятся мнением подписчики.

Также многие попытались узнать подробности будущих проектов знаменитости. Фанаты засыпали артистку вопросами, но Узерли предпочла проигнорировать их.

Хюррем умылась и сделала крайне честное фото: люди были в шоке
Фото: Кадры из сериала «Великолепный век», соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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