Хюррем умылась и сделала крайне честное фото: люди были в шоке

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли взбудоражила поклонников новой публикацией. Артистка отправилась в небольшой отпуск в Париж, из которого поделилась десятками снимков, рассказав, как проходят ее выходные в столице Франции.

Фанатов привлекли не только кадры с достопримечательностями города, но и «честная» фотография, на которой Узерли позирует в клетчатом платке и белоснежной блузке. Обсуждая снимок, пользователи Сети осыпали артистку комплиментами. Они отметили естественную красоту знаменитости и то, как эффектно она выглядит в 39 лет.

«Богиня», «Какая вы красивая», «Моя любимая актриса», — делятся мнением подписчики.

Также многие попытались узнать подробности будущих проектов знаменитости. Фанаты засыпали артистку вопросами, но Узерли предпочла проигнорировать их.