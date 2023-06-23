Хюррем такое и не снилось: ахнете, как живут наложницы в современных гаремах

Сериал «Великолепный век» привлек миллионы зрителей не только экзотичным бытом Османской империи, но и показал, как были устроены гаремы. Многие зрительницы не скрывали, что и сами хотели бы повторить судьбу Хюррем-султан. И, как оказалось, попасть в гарем возможно даже современном мире.

Так, американская писательница Джиллиан Лорен представила мемуары «Моя жизнь в гареме», в которых поделилась своим опытом. Девушка призналась, что в 18 лет она наткнулась на объявление о предстоящем кастинге у бизнесмена из Сингапура. В объявлении не раскрывались подробности работы, но акцентировалось внимание на весьма высокой зарплате.

Джиллиан не стала упускать такую возможность, прошла все собеседования и в итоге оказалась в настоящем гареме. Она жила у Джефри Болкиаха, брата правящего в стране принца. Ей и другим девушкам предоставлялись элитные апартаменты, зарплата в размере 80 тысяч долларов, а походы в тренажерный зал и салоны красоты оплачивались отдельно.

Лорен не скрывает: она осталась в восторге от своего опыта. На страницах книги она не призывает становиться чьей-то наложницей, однако сама рада, что в ее жизни случился подобный опыт.