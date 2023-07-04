Хюррем-султан засветила фото в нескромной позе: увидите то, что не должны

Главная звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли снова удивила публику новым снимком. Последние годы внимание фанатов привлекало перетянутое и перекроенное лицо экранной Хюррем-султан. А на этот раз турецкая актриса ошарашила публику своей нескромной позой.

39-летняя Узерли часто хвастается подтянутой фигурой и стройными ногами. Так, на свежем фото звезда слишком высоко задрала ноги, обнажив бедра. Нежное бледно-голубое платье едва прикрывало пикантные части ее тела.

Подписчиков не на шутку взбудоражило столь откровенное зрелище. Одни сошлись во мнении, что на снимке видно лишнее и что это не для чужих глаз. Другие же осыпали Мерьем комплиментами и восхитились формами актрисы и ее смелостью.

Узерли начала хвастаться фигурой после вторых родов. Актрисе удалось быстро прийти в форму и вернуть безупречное тело. Мерьем помогли тренировки и диета. Сегодня актриса признается, что позволяет себе есть все что хочется. Можно только удивиться тому, что это никак не сказывается на фигуре кинозвезды.