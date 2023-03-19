Хюррем-султан позавидует: в этот гарем мечтает попасть каждая женщина

Смотря сериалы про жизнь восточных правителей, зрители привыкли видеть женские гаремы. Особенно подробно быт наложниц показан в турецкой драме «Великолепный век». Однако не все хотят видеть, как ни в чем неповинных девушек похищают и заставляют соблюдать строгие правила дворца или даже менять религию.

Для тех, кто хотел бы посмотреть на противоположную ситуацию, есть японский фильм «Сегун-леди и её мужчины». По сценарию этой картины в Стране восходящего солнца началась страшная эпидемия, унесшая жизни представителей сильного пола. Из-за этого в государстве воцарился матриархат, а гаремы стали пристанищем для юношей.

Во дворце отводилось специальное место для этих талантливых красавцев. И все они старались добиться расположения своей госпожи. Даже Хюррем-султан, горячо любившая Сулеймана, не отказалась бы от такого удивительного гарема. Поэтому зрительницам точно понравится эта необычная фантастическая картина.