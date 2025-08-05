Хюррем-султан перед смертью слезно умоляла лишь о двух вещах: одну из них так и не исполнили из-за «предательства» Селима

Даже у самых могущественных женщин бывают простые просьбы. Хюррем, чья власть была почти безгранична, не просила статую из золота или мавзолей размером с дворец. Перед смертью она хотела всего две вещи — и только одна из них сбылась. В «Великолепном веке» — после смерти султанши, а вот в реальности — до.

В хамам — не для роскоши, а для покоя

Согласно хроникам, Хюррем перед смертью подозвала Сюмбюля-агу и просила построить для женщин место, где можно будет спрятаться от мира, забыть страх и боль. Так в сердце Стамбула — между Айя-Софией и Голубой мечетью — появился роскошный хамам, построенный Мимаром Синаном.

Да, сценаристы «Великолепного века» слегка передвинули сроки — по сериалу хамам строится после смерти султанши, в реальности же он был возведен еще при ее жизни, в 1556 году. Но суть просьбы сохранили точно.

Женский хамам в XVI веке — идея почти революционная. Отдельные входы, свет, тишина, мрамор и покой. И главное — пространство, где женщина могла быть не наложницей, а просто человеком.

После закрытия хамам пережил и забвение, и ковры, и тюрьму, но в 2011 году снова распахнул двери. И да, сегодня туда идут не ради истории, а ради уюта. Хотя дух Хюррем будто бы все еще витает под куполами.

Кольцо с изумрудом: просьба, которую проигнорировали

Вторая воля Хюррем — личная и куда более драматичная. Перед смертью она умоляла, чтобы ее похоронили с кольцом — тем самым, которое Сулейман когда-то подарил ей вместо Махидевран. Кольцо стало ее личным символом власти, любви и победы.

Но в день похорон драгоценность исчезла. Ее прибрала к пальцам Нурбану — фаворитка шехзаде Селима, жаждущая доказать, что именно она теперь главная женщина династии. Никто не посмел противостоять — даже Селим предпочел сохранить видимость чести, а не выполнять волю матери.

Так началось долгое «паломничество» кольца по рукам османских женщин — от Нурбану к Сафие, потом к Кесем. Украшение стало вечным трофеем в борьбе за власть. Но оно больше не принадлежало Хюррем. Последнее желание великой хасеки так и осталось невыполненным.

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