«Хюррем Султан бы дочь родную не узнала!»: как сейчас выглядит Михримах из «Великолепного века»

Историческая драма «Великолепный век» закончилась еще в 2014 году, но поклонники продолжают следить за каждым шагом любимых артистов. Не так давно они поразились неожиданному преображению Пелин Карахан, которая в сериале исполнила роль Михримах Султан и все серии красовалась темными волосами.

Как отметили фанаты, смена цвета волос очень сильно изменила внешность актрисы. В Карахан, которая стала блондинкой, уже нельзя узнать Михримах Султан, поэтому ее ничего не связывает со знаменитым образом.

«Хюррем бы дочь родную не узнала! Михримах стала блондинкой?», «Какая хорошенькая», «Я ее не узнала, но выглядит изумительно», — делятся восторгом пользователи Сети.

Также многие подписчики обратили внимание, что перемены внешности сделали актрису значительно моложе, так что теперь ей уже нельзя дать 37 лет.