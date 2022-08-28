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Киноафиша Статьи «Хюррем Султан бы дочь родную не узнала!»: как сейчас выглядит Михримах из «Великолепного века»

«Хюррем Султан бы дочь родную не узнала!»: как сейчас выглядит Михримах из «Великолепного века»

28 августа 2022 17:15
«Хюррем Султан бы дочь родную не узнала!»: как сейчас выглядит Михримах из «Великолепного века»

Поклонники не стали скрывать свое удивление.

Историческая драма «Великолепный век» закончилась еще в 2014 году, но поклонники продолжают следить за каждым шагом любимых артистов. Не так давно они поразились неожиданному преображению Пелин Карахан, которая в сериале исполнила роль Михримах Султан и все серии красовалась темными волосами.

Как отметили фанаты, смена цвета волос очень сильно изменила внешность актрисы. В Карахан, которая стала блондинкой, уже нельзя узнать Михримах Султан, поэтому ее ничего не связывает со знаменитым образом.

«Хюррем Султан бы дочь родную не узнала!»: как сейчас выглядит Михримах из «Великолепного века»

«Хюррем бы дочь родную не узнала! Михримах стала блондинкой?», «Какая хорошенькая», «Я ее не узнала, но выглядит изумительно», — делятся восторгом пользователи Сети.

Также многие подписчики обратили внимание, что перемены внешности сделали актрису значительно моложе, так что теперь ей уже нельзя дать 37 лет.

Фото: Кадр из сериала, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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