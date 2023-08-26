Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Хюррем ни при чем: почему на самом деле султан вынужден был казнить Ибрагима

Хюррем ни при чем: почему на самом деле султан вынужден был казнить Ибрагима

26 августа 2023 15:30
Хюррем ни при чем: почему на самом деле султан вынужден был казнить Ибрагима

Этим вопросом задаются все фанаты турецких сериалов.

Судьба Ибрагима-паши была настолько необычной, что для сериала «Великолепный век» ее даже не пришлось приукрашивать. Сулейман доверял этому человеку как самому себе. Из слуги, охранявшего покои султана, грек дослужился до визиря Османской империи.

В своем стремительном возвышении Ибрагим-паша совершил только одну ошибку. Он никогда не сомневался в том, что падишах готов простить ему любые прегрешения.

Будучи уверенным в привязанности друга, он поддался гордыне.

В итоге Сулейману пришлось отдать приказ на убийство товарища.

По словам актера Бурака Озчивита, сыгравшего одну из ролей в «Великолепном веке», Ибрагим-паша был обязан своим существованием Сулейману, но забыл об этом. Вот в чем состояла его главная ошибка. Согласен с коллегой и Селим Байрактар. Личные амбиции погубили мужчину — такого мнения придерживаются многие артисты сериала.

Фото: кадры из сериала "Великолепный век" (2012-2014)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше