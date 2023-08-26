Хюррем ни при чем: почему на самом деле султан вынужден был казнить Ибрагима

Судьба Ибрагима-паши была настолько необычной, что для сериала «Великолепный век» ее даже не пришлось приукрашивать. Сулейман доверял этому человеку как самому себе. Из слуги, охранявшего покои султана, грек дослужился до визиря Османской империи.

В своем стремительном возвышении Ибрагим-паша совершил только одну ошибку. Он никогда не сомневался в том, что падишах готов простить ему любые прегрешения.

Будучи уверенным в привязанности друга, он поддался гордыне.

В итоге Сулейману пришлось отдать приказ на убийство товарища.

По словам актера Бурака Озчивита, сыгравшего одну из ролей в «Великолепном веке», Ибрагим-паша был обязан своим существованием Сулейману, но забыл об этом. Вот в чем состояла его главная ошибка. Согласен с коллегой и Селим Байрактар. Личные амбиции погубили мужчину — такого мнения придерживаются многие артисты сериала.