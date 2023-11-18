Хюррем не застала: как в Османской империи наложницы праздновали Новый год

В ноябре по всему миру начинают готовиться к празднованию Нового года. В разных странах улицы украшают гирляндами, а магазины заполняют подарки и всевозможная сувенирная продукция. Торжество уходит корнями в далекое прошлое. Праздновали наступление Нового года и в Османской империи.

Впервые праздник был задокументирован в «эпоху тюльпанов» — спустя два века после правления султана Сулеймана, супруга Хюррем. В то время правители уже писали поздравительные стихи в честь предстоящего торжества. Во дворец стекалось множество людей, молившихся за здоровье падишаха и его семьи.

Гостей было принято одаривать монетами. Также веселую толпу угощали из огромных казанов. Наложницы в гаремах наряжались в новые платья. Была у жителей империи и своя рождественская елка — нахил. Ее было принято украшать фигурками животных, драгоценными камнями и шелковыми платками.