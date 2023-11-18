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Хюррем не застала: как в Османской империи наложницы праздновали Новый год

18 ноября 2023 12:15
Хюррем не застала: как в Османской империи наложницы праздновали Новый год

Во дворце к празднику относились со всей серьезностью.

В ноябре по всему миру начинают готовиться к празднованию Нового года. В разных странах улицы украшают гирляндами, а магазины заполняют подарки и всевозможная сувенирная продукция. Торжество уходит корнями в далекое прошлое. Праздновали наступление Нового года и в Османской империи.

Впервые праздник был задокументирован в «эпоху тюльпанов» — спустя два века после правления султана Сулеймана, супруга Хюррем. В то время правители уже писали поздравительные стихи в честь предстоящего торжества. Во дворец стекалось множество людей, молившихся за здоровье падишаха и его семьи.

Гостей было принято одаривать монетами. Также веселую толпу угощали из огромных казанов. Наложницы в гаремах наряжались в новые платья. Была у жителей империи и своя рождественская елка — нахил. Ее было принято украшать фигурками животных, драгоценными камнями и шелковыми платками.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Алла Новикова
Алла Новикова
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