Хюррем на такого не посмотрела бы: султан Сулейман совсем перестал за собой следить

Халит Эргенч стал главной мечтой большинства россиянок после того, как стал султаном Сулейманом в сериале «Великолепный век». Но съемки популярного проекта о правителе Османской империи шли 10 лет назад, и все это время актер не молодел.

Увидев его сегодня, Хюррем вряд ли бы влюбилась. В свои 53 года Эргенч превратился в дряхлого старика с лишним весом и глубокими морщинами. Он лишился волос, но отрастил седую бороду, из-за чего, впрочем, выглядит еще более старым и уставшим.

Поклонницы недовольны тем, что Сулейман совсем перестал за собой следить. По всей видимости, артиста это нисколько не волнует, ведь собой он доволен. К тому же «новая» внешность Халита устраивает его законную жену — турецкую актрису Бергюзар Корель. В социальных сетях влюбленные публикуют совместные фото, на которых выглядят абсолютно счастливыми.