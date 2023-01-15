Хюррем и Ибрагим в подметки не годятся: кто главный злодей в «Великолепном веке»

Исторический сериал «Великолепный век» вышел на экраны в 2011 году. Миллионы зрителей по всему миру следили за судьбой султана Сулеймана и его империи. При этом многие поклонники до сих пор спорят, кто из персонажей стал настоящим злодеем в историческом шоу.

Так, большая часть зрителей склоняются к двум кандидатурам — это Хюррем-султан и Ибрагим. Именно эти герои плели коварные интриги и совсем не отличались честностью. Однако на самом деле лишь валиде-султан, мать правителя, можно признать главным отрицательным персонажем шоу.

Дело в том, что с самой первой серии валиде возненавидела рабыню Александру, которая впоследствии станет Хюррем. Она с первых эпизодов пыталась испортить будущей невестке жизнь, и ее ненависть только увеличивалась. В итоге она нанимала разбойников, чтобы те напали на Хюррем, и покрывала тех, кто мечтал навредить ей.

Ослепленная ненавистью, она не замечала, как другие придворные пытаются навредить ее сыну. Валиде игнорировала тот факт, что, например, Махидевран-султан начала плести козни против правителя.

Из-за этих поступков именно валиде-султан можно смело назвать главной злодейкой «Великолепного века». Своими действиями она старалась не только испортить жизнь главной избраннице ее сына, но и положила тем самым начало упадка империи.