«Хюррем ей в подметки не годится»: кого назвали лучшей султаншей «Великолепного века»

Сериал «Великолепный век» обрел огромное количество поклонников по всему миру. Отчасти столь громким успехом проект обязан главной героине Хюррем-султан, раз и навсегда покорившей сердца зрителей. Теперь же у нее нашлась сильная конкурентка.

Все чаще Роксолану сравнивают с Хюмашах-султан, о жизни которой рассказывается в сериале «Империя Кесем», ставшем продолжением исторической саги. Любопытно, что султанша приходится правнучкой Хюррем. Героиня похожа на родственницу не только внешне, но и своим характером: она столь же умна, хитра, изворотлива.

Впрочем, многие отмечают, что Хюмашах-султан оставила Роксолану далеко позади. На то есть причина: в отличие от своей прабабушки, она никогда не была замечена в подлых интригах. «Хюррем ей в подметки не годится», — отмечают зрители, говоря о различии двух султанш из легендарного проекта.