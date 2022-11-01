«Хюррем ей в подметки не годится»: кого назвали лучшей султаншей «Великолепного века»
Между двумя яркими героинями есть родственная связь.
Сериал «Великолепный век» обрел огромное количество поклонников по всему миру. Отчасти столь громким успехом проект обязан главной героине Хюррем-султан, раз и навсегда покорившей сердца зрителей. Теперь же у нее нашлась сильная конкурентка.
Все чаще Роксолану сравнивают с Хюмашах-султан, о жизни которой рассказывается в сериале «Империя Кесем», ставшем продолжением исторической саги. Любопытно, что султанша приходится правнучкой Хюррем. Героиня похожа на родственницу не только внешне, но и своим характером: она столь же умна, хитра, изворотлива.
Впрочем, многие отмечают, что Хюмашах-султан оставила Роксолану далеко позади. На то есть причина: в отличие от своей прабабушки, она никогда не была замечена в подлых интригах. «Хюррем ей в подметки не годится», — отмечают зрители, говоря о различии двух султанш из легендарного проекта.