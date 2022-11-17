Хюррем ей не ровня: вы удивитесь, узнав, какой Махидевран была на самом деле

Как выглядела главная наложница Сулеймана I Махидевран в реальной жизни, доподлинно неизвестно. Дело в том, что свое лицо она могла показать только после разрешения султана. Однако каждый, кто видел старшую жену Сулеймана I, был впечатлен ее необыкновенной красотой.

Посол из Италии Ляфор стал одним из счастливчиков, кому удалось лицезреть Махидевран лично. Он прибыл в Стамбул, куда приехала женщина вместе с сыном. Ляфор отметил, что Махидевран была выше, чем остальные наложницы, обладала изящными запястьями и стройной фигурой. Другие очевидцы говорили, что у нее выразительные черты лица, пухлые губы и красивые глаза.

Также Махидевран прославилась своими добрыми делами. Она общалась помогала вдовам, вкладывала деньги в строительство больниц и мечетей. В культовом сериале «Великолепный век» Махидевран сыграла турецкая артистка Нур Феттахоглу, которая блестяще справилась с ролью. Внешность актрисы почти по всем параметрам соответствует описанию реальной жены султана.

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