Хюррем еще повезло: вот каким жутким методом в гареме избавлялись от соперниц

Жизнь наложниц в гаремах Османской империи значительно отличалась от той, что была показана, например, в «Великолепном веке». Девушки, оказавшиеся среди рабынь султана, старались любыми способами добиться лучшей жизни и внимания правителя и прибегали к весьма жестоким методам ради этого, а не только плели интриги.

Как оказалось, самым распространенным способом расправиться с соперницами было использование ядов. Хитрые наложницы могли добавить отраву в еду или на одежду и нередко использовали препараты с накопительным эффектом. Таким образом вред наносился не сразу, и невозможно было определить, кто именно виновен в случившемся.

Отравленные девушки обычно покрывались рубцами и язвами, из-за чего уже не могли показаться на глаза султану. И даже если им удавалось вылечиться, то следы оставались на всю жизнь, поэтому им приходилось забыть о карьере в гареме. И в таком случае они покидали дворец или оставались работать там в качестве помощниц.

Интриги также были распространенным способом, но они были не так эффективны. Чаще всего девушки пытались лишить других наложниц красоты, а не только хорошей репутации.