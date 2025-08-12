Меню
Киноафиша Статьи Хюррем бы не вывезла раз на раз: одну из главных красоток «Великолепного века» в сериале «слили» из-за дичи в сценарии

Хюррем бы не вывезла раз на раз: одну из главных красоток «Великолепного века» в сериале «слили» из-за дичи в сценарии

12 августа 2025 07:00
Хюррем бы не вывезла раз на раз: одну из главных красоток «Великолепного века» в сериале «слили» из-за дичи в сценарии

Девушка имела все шансы отбить султана у Роксоланы.

В сериале «Великолепный век» одна из самых ярких героинь, по факту, была придумана специально для экрана — Фирузе-хатун. Красивая, умная, обаятельная, она быстро завоевала внимание зрителей и даже заставила Хюррем почувствовать угрозу. Однако, вместо того чтобы развивать её сюжет, продюсеры решили «слить» персонажа. И сделали это совсем нелепо.

Фирузе — наложница, которая сумела покорить сердце султана Сулеймана и стать настоящей соперницей Хюррем. Но дальше в сериале её линия резко обрывается — из-за банальной и нелогичной истории с татуировкой на теле, которую якобы обнаружил Рустем-паша.

Хюррем бы не вывезла раз на раз: одну из главных красоток «Великолепного века» в сериале «слили» из-за дичи в сценарии

На спине красотки были набиты Лев и Солнце — символ сефевидов, врагов Султаната, и именно это стало причиной её изгнания из дворца.

Звучит смешно и совсем неубедительно. Султан провел с ней множество ночей, и никто не заметил тату? Да ещё и на важных мероприятиях Фирузе появлялась — как так? Этот момент режет глаз и сильно портит впечатление от героини.

За этим стоит простая причина — сценаристы не знали, что делать с её образом дальше. Любовная линия с Фирузе затянулась больше, чем планировалось, и создатели опасались, что она затмит главную героиню — Хюррем. Чтобы быстро избавиться от потенциальной угрозы, им пришлось придумать нелепый сюжетный ход, который просто «слил» Фирузе из истории.

Хюррем бы не вывезла раз на раз: одну из главных красоток «Великолепного века» в сериале «слили» из-за дичи в сценарии

Ирония в том, что эта героиня была придумана именно для сериала, и могла внести интересный поворот в общую драму, особенно для тех, кто хорошо знает историю.

Вместо этого девушка исчезла, уступив место более привычным дворцовым интригам. Зрители, которые успели полюбить Фирузе, до сих пор недоумевают, почему так вышло — и винят сценаристов за дичь в сюжете и потерю одного из самых красивых персонажей «Великолепного века».

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
