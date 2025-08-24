Хвостатая гостья из будущего: в одном из лучших фильмов Кубрика спустя полвека заметили уморительный ляп — и это ад перфекциониста

Меню
24 августа 2025 20:32
Сцена рыбалки теперь не только милая, но и смешная.

Стэнли Кубрик славился маниакальной тягой к деталям: десятки дублей ради одного жеста, костюмы, сшитые по музейным образцам, и съёмки при свечах — всё ради подлинности. Особенно сильно эта одержимость проявилась в «Барри Линдоне», фильме, где каждая сцена выглядит как ожившая картина XVIII века. Но даже в этом ледяном совершенстве затесался забавный ляп, который теперь невозможно развидеть.

В одной из сцен зритель может заметить собаку, чинно устроившуюся в лодке. И всё бы ничего, но это лабрадор-ретривер. Порода, как известно, появилась лишь в середине XIX века — то есть минимум на сто лет позже описываемых в картине событий, заметили в Telegram-канале «Надо будет посмотреть».

Для фильма, где историческая достоверность доведена почти до фанатизма, такая ошибка выглядит неожиданно комично.

Становится ещё веселее, если помнить репутацию Кубрика: этот человек мог остановить производство ради того, чтобы пуговица на камзоле была прошита «правильным» швом. А тут — целая собака из будущего!

Правда, упрекать режиссёра рука не поднимается: «Барри Линдон» от этого не стал менее прекрасным. Напротив, ляп словно добавляет человечности фильму, где всё слишком выверено, слишком холодно.

Ирония в том, что сам Кубрик вряд ли бы простил такой промах кому-то другому. Но зрителям он оставил редкую возможность посмеяться над несовершенством перфекциониста — и, может быть, чуть теплее взглянуть на его самый холодный шедевр.

Фото: Кадр из фильма «Барри Линдон» (1975)
Алексей Плеткин
