Хворостовского умоляли не удочерять эту девочку: взгляните на нее сейчас (фото)

Дмитрий Хворостовский с молодости пользовался успехом у противоположного пола. На высокого и привлекательного певца буквально засматривались женщины. А он не сводил глаз с одной из них: когда исполнитель трудился в Кремлевском театре оперы и балета, он без памяти влюбился в балерину Светлану Иванову.

Выбор певца поставил его близких в тупик. Мало того, что Иванова была старше Хворостовского на три года, так она еще и воспитывала маленькую дочь Машу от первого брака. Исполнитель внимательно относился к девочке и мечтал официально стать ее отцом.

Друзья умоляли его этого не делать, отговаривая от столь поспешного решения. Но в 1989 году певец женился на балерине и удочерил Машу. Спустя 7 лет семья пополнилась близнецами.

Ко всем своим детям Хворостовский относился с одинаковой теплотой и привязанностью, не делая различия между приемной дочерью и родными малышами. И даже после того как исполнитель развелся с Ивановой, он продолжал поддерживать отношения с наследниками.

Мария отвечала певцу такой же нежностью и доверием. Она планировала, что отец отведет ее под венец, однако их мечты нарушила болезнь и смерть звезды.

Сейчас 41-летняя приемная дочка Хворостовского замужем за талантливым фотографом-европейцем и воспитывает двоих детей. Привлекательная знойная брюнетка вместе с семьей живет в Лондоне. Вместе с воспитанием детей она также занимается ведением онлайн-школы по развитию лидерских качеств и дает частные консультации.