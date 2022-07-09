«Хватит ныть»: отец Фриске пристыдил российских звезд

Отец Жанны Фриске, столь рано покинувшей этот мир, никогда не стеснялся в выражениях. Долгое время он враждовал с Дмитрием Шепелевым за наследство дочери и ее сына Платона, а теперь не упускает возможности уколоть и других деятелей шоу-бизнеса.

Владимир Фриске недоволен тем, что звезды российского шоу-бизнеса постоянно жалуются за свои доходы и пенсии. Недавно о своей пенсии публично рассуждала певица Лолита, обвиняя государство в слишком низких выплатах, а после нее и бывшая фигуристка Наталья Бестемьянова пожаловалась на то, что пенсии размером в 90 тысяч ей не хватает на жизнь. Отец Жанны признался, что сам получает около 27 тысяч в месяц и ему на все хватает, в то время как звезды привыкли жить на широкую ногу.

Обычным учителям не снилось: вскрылись заработки Долиной в институте

«Если ты получаешь 60 тысяч, жаловаться нечего. Это нормальные деньги, на которые можно хорошо прожить месяц и даже раз в полгода на отдых ездить. Если не хватает денег, надо немножко подрабатывать», — говорит Владимир изданию Prozvezd .