Хватит на билет до Пандоры: сколько на самом деле Кэмерон заработал на «Аватаре» — сумма такая большая, что в нее не поверил Forbes

30 сентября 2025 07:29
Режиссер заключил не самый надежный контракт и это воздалось ему сторицей.

Когда «Аватар» вышел в декабре 2009-го, мало кто верил, что синие человечки и стильное 3D перевернут мировой прокат. Но Джеймс Кэмерон рискнул — и на заработанные деньги теперь может купить все шампанское мира.

«Аватар»: бюджет и сборы

Картина обошлась студии примерно в 237 миллионов долларов (и это без учёта маркетинга), а заработала фантастические 2,7 миллиарда. Фильм стал чемпионом всех времён и народов, подвинув с пьедестала «Титаник».

Причем помогли этому рекорду не только проданные билеты: DVD и Blu-ray расходились как горячие пирожки, и не забываем про специздания и 3D-переиздания. «Аватар» стал символом новой эры блокбастеров и озолотил своего создателя.

Баснословный гонорар Кэмерона

А теперь о самом сладком. Джеймс Кэмерон заключил договор, по которому получал процент от сборов и продаж, а не фиксированный оклад. Такой контракт в Голливуде называют «first dollar gross»: режиссёр начинает зарабатывать сразу, как только студия выходит в плюс.

Итог? По данным инсайдеров Deadline, Кэмерон положил себе в карман около 350 миллионов долларов. Для сравнения, за «Титаник» он заработал «всего» 97 миллионов.

И вот здесь начинается магия больших чисел: даже Forbes не поверил в такую сумму и занизил доход Кэмерона до 210 миллионов, поставив его лишь на второе место после Опры Уинфри в «100 самых богатых и влиятельных актёров, актрис, музыкантов и других известных деятелей шоу-бизнеса» того года.

На деле же режиссер должен был быть номером один, ведь у Опры в графе «доходы» числилось 315 миллионов «вечнозеленых».

По-хорошему, с таким состоянием Кэмерон мог бы уйти на пенсию еще 15 лет назад: денег хватило бы не только на безбедную жизнь, но и на билет в один конец на Пандору.

Но режиссёр выбрал иной путь: расширять вселенную «Аватара» и строить киносагу, которая заработает еще не один миллиард.

Ранее мы писали: Российская сказка обошла «Аватар» по сборам, и к выходу готовится продолжение: даже японцы без ума от нее

Фото: Кадр из фильма «Аватар» (2009)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
