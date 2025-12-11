«Хватит меня уже мучить»: съемки у Нолана — как суровый аттракцион, и Колокольников осознал это на своей шкуре

Забываешь про комфорт уже в первые пять минут.

Юрий Колокольников, сыгравший в «Доводе» Волкова — ледяного громилу при персонаже Кеннета Браны, — недавно рассказал, каково это работать у Кристофера Нолана. Слухи правдивы: человек, который снимает фильмы на гигантские камеры IMAX и двигает самолеты вручную, относится к съемкам… скажем так, без сантиментов.

Голливуд обычно любит заботиться о своих актерах. Там стулья, пледы, отопление, чай — все ради того, чтобы никто не мерз и не скулил. А Нолан, судя по словам Колокольникова, работает по другому учебнику — скорее по полевому.

«Чисто русский режиссер»

Колокольников сказал это с улыбкой, но суть понятна: правила игры у Нолана суровые. В «Дюнкерке» люди мерзли по-настоящему. Режиссер не следит, на мокром песке актер или в ледяной воде. Статисты, звезды — все равны и все в одной лодке (в буквальном смысле).

Нолан в этом смысле чисто русский режиссер. "Дюнкерк" — все на холоде, никаких стульев для актеров, у него все равны.

И Том Харди, по словам Колокольникова, страдал больше остальных. В сценах в самолете Нолан гонял его так, будто Харди проходит какое-то испытание на выживание.

Нолан его гонял, тот говорит: "Чувак, хватит меня уже мучить", ха-ха… Но зато какой результат. И я за такой подход, что в этом такого?

Зато все сцены получились сумасшедшими — динамика, ритм, ощущение настоящего боя без подвоха. Нолан снимает так, чтобы зритель верил каждому кадру, а актер потом рассказывал безумные истории детям и журналистам.

Актеры все равно идут к Нолану

Есть режиссеры, которые снимают комфортно. Есть режиссеры, которые снимают красиво. А Нолан снимает так, что потом с ним хотят работать снова, хотя на площадке иногда хочется завернуться в одеяло и жаловаться в профсоюз.

Он собирает огромные команды, снимает на пленку, строит настоящие конструкции вместо CGI — и, похоже, считает, что искусство не обязано быть мягким. Ему нужна правда кадра, неважно, сколько придется мерзнуть ради этого.

Колокольников говорит про это без упрека — скорее с уважением. Мол, такие, как Нолан, доводят все до идеала, и дают актеру сцену, за которую потом не стыдно. Именно поэтому Нолан и комфорт — вещи плохо совместимые, но именно из этой смеси суровой дисциплины и максимализма рождаются кадры, которые потом разбирают в учебники.

