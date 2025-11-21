Меню
21 ноября 2025 07:58
Хватит искать фильмы, похожие на «Призрака в доспехах»: ИИ сходу назвал 3 проекта с тем же вайбом – рейтинг 8.0, «Оскары» и другие награды на месте

Собрали 2 киноленты и 1 аниме.

«Призрак в доспехах» – культовая манга Масамунэ Сиро, породившая целую вселенную. По ней сняли и легендарное аниме, и голливудский фильм.

История не столько про хакеров и роботов, сколько про вечный вопрос: где в этом цифровом шуме прячется человеческая душа? И что вообще такое «я», если твое тело – набор запчастей?

Искать что-то похожее – та еще задача. Вариантов тонна, но не все могут похвастаться тем же масштабом и способностью зацепить.

Поэтому мы поступили просто: попросили ИИ, по сути, продвинутую машину, найти фильмы, которые по духу близки к истории о поиске человеком своего «я» в мире технологий. Немного иронии, да.

Вот что из этого вышло – подборка фильмов (и даже одного аниме) где есть тот самый сочный микс из философии, атмосферы и вопросов без ответов.

«Акира» (1988)

Хватит искать фильмы, похожие на «Призрака в доспехах»: ИИ сходу назвал 3 проекта с тем же вайбом – рейтинг 8.0, «Оскары» и другие награды на месте

Рейтинг IMDb: 8,0

Это аниме, действие которого происходит в Нео-Токио, восставшем из пепла после Третьей мировой. Банда байкеров во главе с Канэдой оказывается втянута в засекреченный правительственный эксперимент.

В то же время их друг, Тацую, развивает нечеловеческие телекинетические способности. Теперь он становится угрозой для всего города, и только Канэда пытается его остановить.

Если «Призрак» – это эталон философского киберпанка, то «Акира» – его брутальный и бескомпромиссный прародитель. Та же мрачная антиутопия, тот же разговор о том, как технологии и сила ломают человеческую природу.

Анимация здесь приятно радует детализацией и масштабом, особенно учитывая год создания (кстати, тайтл не так давно отреставрировали, так что качество теперь тоже на уровне). В общем, фанатам жанра точно рекомендуется к просмотру.

«Экзистенция» (1999)

Хватит искать фильмы, похожие на «Призрака в доспехах»: ИИ сходу назвал 3 проекта с тем же вайбом – рейтинг 8.0, «Оскары» и другие награды на месте

Рейтинг IMDb: 6,8

Полноценный голливудский фильм, получивший Серебряного Медведя за выдающиеся художественные достижения. По сюжету Аллегра Геллер, гений-разработчик, создаёт революционную игровую консоль, подключаемую к нервной системе через «биопорт».

На неё открывается охота, и она вместе со своим телохранителем вынуждена бежать в ту самую игру. Теперь героям грозит опасность и там, и там, а сами они вынуждены постоянно сомневаться, где заканчивается виртуальный мир и начинается реальность.

Фильм буквально сделан из той же плоти, что и «Призрак»: темы телесности, виртуальности, воздействия технологий на психику и опять же этот вечный вопрос – а что есть реальность? Это мудреный в хорошем смысле слова фильм для тех, кому философия «Призрака» зашла даже больше, чем экшен.

«Бегущий по лезвию 2049» (2017)

Хватит искать фильмы, похожие на «Призрака в доспехах»: ИИ сходу назвал 3 проекта с тем же вайбом – рейтинг 8.0, «Оскары» и другие награды на месте

Рейтинг IMDb: 8,0

В мире, где человечество отгородилось от своих искусственных творений – репликантов – стеной страха и недоверия, офицер Кей исполняет роль живого щита. Его задача заключается в поддержании шаткого порядка на пороховой бочке цивилизации.

Всё меняет одна находка – забытый секрет, способный стереть грань между создателями и их творениями. Этот ключ ведёт его к единственному человеку, кто знал правду, – Рику Декарду, легендарному «бегущему по лезвию», исчезнувшему много лет назад.

Теперь путь Кея – это охота за призраком из прошлого, которая становится для него путешествием к самому себе, чтобы найти ответ на главный вопрос: что значит быть человеком в мире, где люди ничем не лучше машин.

Это медленный, впечатляющий визуалом фильм, который почти целиком построен на ощущении тоски и поиска собственной идентичности. Лента так же глубоко погружает в свои философские дебри, не теряя при этом масштаба. Неудивительно, что у нее есть сразу 2 «Оскара».

Ранее мы писали: «Бегущего человека» уже экранизировали, но версию 1987-го Кинг терпеть не мог — новый фильм учел все его претензии

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Экзистенция» (1999), «Акира» (1988), «Призрак в доспехах» (1995)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
