«Хватило же совести»: подлый поступок Разина после смерти Шатунова предали огласке

Друзья Юры Шатунова осудили действия Андрея Разина. Напомним, между певцом и продюсером непросто складывались отношения в последние годы. Разин подавал против исполнителя многочисленные иски в суды, пытаясь добиться того, чтобы Юрий перестал петь хиты группы «Ласковый май». Накануне смерти Шатунов выиграл в очередном суде, однако продюсер пообещал в соцсетях, что не оставит это и будет требовать пересмотра решения. По его словам, настоящими правообладателями песен являются граждане Америки, а значит, певцу стоит готовиться к новым искам или даже тюрьме.

После новостей о смерти исполнителя Разин удалил конфликтные сообщения, а затем опубликовал пост о «многогранных отношениях» с Шатуновым. Как выяснилось, на этом он не остановился, а еще и обзвонил близких певца. Об этом рассказал директор Юрия Аркадий Кудряшов, поразившись такому подлому поступку. Он раскрыл, что продюсер позвонил ему с соболезнованиями так, словно между ними не было никаких конфликтов. Кудряшов не стал развивать беседу с Андреем, тогда тот в сообщении посоветовал ему не сжигать мосты.