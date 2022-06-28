Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Хватило же совести»: подлый поступок Разина после смерти Шатунова предали огласке

«Хватило же совести»: подлый поступок Разина после смерти Шатунова предали огласке

28 июня 2022 15:00
«Хватило же совести»: подлый поступок Разина после смерти Шатунова предали огласке

Продюсер пытался связаться с близкими певца.

Друзья Юры Шатунова осудили действия Андрея Разина. Напомним, между певцом и продюсером непросто складывались отношения в последние годы. Разин подавал против исполнителя многочисленные иски в суды, пытаясь добиться того, чтобы Юрий перестал петь хиты группы «Ласковый май». Накануне смерти Шатунов выиграл в очередном суде, однако продюсер пообещал в соцсетях, что не оставит это и будет требовать пересмотра решения. По его словам, настоящими правообладателями песен являются граждане Америки, а значит, певцу стоит готовиться к новым искам или даже тюрьме.

После новостей о смерти исполнителя Разин удалил конфликтные сообщения, а затем опубликовал пост о «многогранных отношениях» с Шатуновым. Как выяснилось, на этом он не остановился, а еще и обзвонил близких певца. Об этом рассказал директор Юрия Аркадий Кудряшов, поразившись такому подлому поступку. Он раскрыл, что продюсер позвонил ему с соболезнованиями так, словно между ними не было никаких конфликтов. Кудряшов не стал развивать беседу с Андреем, тогда тот в сообщении посоветовал ему не сжигать мосты.

«Хватило же совести у человека», — пожаловался Аркадий в беседе с «Комсомольской правдой».

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Читать далее 25 июля 2022
Related video