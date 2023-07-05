Хватило пары слов: Михалков нанес сокрушительный удар по известному актеру

Несколько дней назад Кирилл Кяро, звезда сериалов «Эпидемия» и «Лондоград», шокировал публику, рассказав о своем отношении к Никите Михалкову. Как признался артист, долгие годы он мечтал поработать с прославленным режиссером, но не так давно понял, что уже ничему у него не научится. Между знаменитостями «пропасть», они «разные люди», и актер точно не пойдет к нему на съемочную площадку.

Поклонники не оставили без внимания громкое заявление, а теперь высказался и сам Михалков. Как оказалось, его удивили слова артиста и отсутствие интереса к совместной работе. Но больше всего его удивило, что такой актер, как Кирилл Кяро существует, ведь до этого они официально не были знакомы.