Хватило одной серии: за что россияне ополчились на сериал «Клон»

Поклонники сериала «Клон» выдохнули с облечением, когда Жади воссоединилась с любовью всей своей жизни — Лукасом Феррасом. Тем не менее многие зрители пришли в бешенство после завершения финальной серии проекта.

Далеко не всех устроила судьба, которую создатели сериала выбрали для Лары Назиры. На протяжении всего повествования сестра двух братьев Саида и Мухаммеда умоляла их выдать ее замуж. Но те оставались глухи к ее мольбам, чем, по уверению героини, принесли ее в жертву как барашка.

Но любовь в жизни Лары Назиры все-таки была. Это знойный красавчик Миро, по которому она буквально сходила с ума, чувствуя, что и он отвечает ей взаимностью. Вот только свадьбы с ним зрители так и не увидели. Вместо того, чтобы повести свою возлюбленную под венец, герой-любовник прямо по небу прискакал к ней на белом коне и увез с собой — прочь от эгоистичных братьев.

Зрителям же осталось только гадать: был этот побег плодом разбушевавшейся фантазии Назиры, или же она на самом деле, наконец, обрела свое счастье. Как бы там ни было, большинство сошлись во мнении, что эта героиня заслужила не просто принца на белом коне, а законного мужа, о котором так долго мечтала.