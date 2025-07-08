Хватило одной серии: новое аниме побило, казалось бы, незыблемый рекорд «Поднятия уровня» и «Ван-Писа» — мурашки по коже уже от описания

«Первородный грех Такопи», кажется, шокировал всех, кто его посмотрел — первая серия тайтла моментально стала самым высокооцененным аниме-эпизодом 2025 года, обогнав и монолитный «Ван-Писа», и сверхпопулярное «Поднятие уровня в одиночку», собрав 9.8/10 — на 0.1 больше, чем два мастодонта жанра. А ведь это только начало.

Почему столько шума? На первый взгляд, это такой себе «Дораэмон средней школы»: забавный инопланетянин Такопи прилетает на Землю, чтобы «нести счастье». Но уже с первой серии зрителя сбивают с ног: перед ним — жестокий рассказ о школьном буллинге, домашнем насилии и детской депрессии.

Девочка Сидзука — главная героиня — из последних сил держится в классе, где ее травят за все, что можно, и никто не протягивает руку помощи. Когда Такопи пытается спасти ее «волшебными гаджетами», все оборачивается трагедией — суицидом бедняжки и попыткой повернуть время вспять.

«Первородный грех Такопи» называют самым темным аниме Shonen Jump за последние годы — и не зря: студия адаптировала мангу максимально честно. Контраст между милой рисовкой и леденящей правдой бьет сильнее, чем любой хоррор. Здесь нет драконов и демонов, тут чудовище — это люди и их равнодушие.

Зрители ставят 9.8 не за шок-контент ради шок-контента, а за то, что «Такопи» напоминает: ночь темнее всего перед самым восходом. История только набирает обороты — и если дебютная серия уже обошла титанический «Ван Пис» с его 1128 сериями, то дальше будет только мощнее. Это точно аниме не для слабонервных, но, если вы не из таких, пропустить «Первородный грех Такопи» точно нельзя.

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