Хватило одной операции: об этой пластике Маргариты Тереховой мало кто знал (фото)

Маргарита Терехова стала легендой советского кино. В этом ей помог не только актерский талант. Ради своей цели актриса пошла на кардинальные меры.

Удивительно, но факт: изначально звезда не могла похвастаться идеальными внешними данными. Артистка сильно комплексовала из-за одного своего недостатка, который делал ее внешность слишком «простой». Тогда она решила лечь под нож хирурга.

Чтобы избавиться от изъяна, хватило всего одной операции. Терехова сделала ринопластику и навсегда забыла о своем «носе-уточке», вздернутом наверх. Как пишет Дзен-канал «Журнал „Советское кино“», преображение артистки помогло развитию ее карьеры.

Режиссеры, которые раньше отказывались работать с Маргаритой Борисовной из-за ее своеобразного профиля, изменили отношение к знаменитости. Так, например, актриса стала главной музой Андрея Тарковского, который до операции не желал ее снимать в своих картинах.