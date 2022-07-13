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Хватило одного раза? Пельш проговорился о возвращении Маслякова в КВН

13 июля 2022 10:35
Хватило одного раза? Пельш проговорился о возвращении Маслякова в КВН

Телеведущий не сомневается в будущем проекта.

Валдис Пельш рассказал, вернется ли Александр Масляков в КВН. Ранее бессменный ведущий покинул шоу из-за проблем со здоровьем.

Вот уже несколько месяцев Клуб веселых и находчивых живет без своего лидера, а место Маслякова на сцене занимают другие артисты. При этом сам телеведущий никак не комментирует свое отсутствие, из-за чего многие фанаты начали предполагать, что он может не вернуться на телеэкраны. Однако Пельш, давно работающий в КВН, уверен, что у поклонников нет повода для беспокойства. По словам телеведущего, Александр Масляков точно не оставит свою любимую работу.

«Займет то, что принадлежит ему по праву», — цитирует слова Пельша «Комсомольская правда».

Также знаменитость не сомневается, что возвращение Маслякова состоится при первой возможности. По словам телеведущего, лидера КВН он считает «сильным человеком», который обязательно справится со всеми недугами.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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