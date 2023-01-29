Хватило одного «проступка»: за что Чурикову внесли в черные списки «Мосфильма»

Инне Чуриковой удалось занять свое место в числе самых востребованных и популярных советских и российских актрис. Вот только успешную карьеру она построила не благодаря, а вопреки.

На пути к славе знаменитости пришлось преодолеть немало препятствий. И если одни из трудностей кажутся вполне закономерными и ожидаемыми, то от других волосы встают дыбом.

Дело в том, что киношники, как и театралы, не стали встречать артистку с распростертыми объятиями. Чурикову откровенно травили и даже оскорбляли. Все это — всего лишь за один «проступок».

Шокирующую правду о незавидной участи звезды раскрыла Наталья Бондарчук. По ее словам, Инну Михайловну внесли в черные списки «Мосфильма», поскольку та была недостаточно красива.

«Считали ее уродливой и вслух об этом говорили», — отметила знаменитость в беседе с порталом «Экспресс газета».

Бондарчук уточнила также, что из-за своей внешности Чурикова долгое время не могла рассчитывать на главные роли, особенно если речь о положительных персонажах.