Хватило одного керосина: как Гайдай заставлял актеров лучше играть

Леонид Гайдай известен массовому зрителю как один из самых талантливых советских режиссеров. Актерам же постановщик известен еще и своим сложным характером и весьма необычными методами съемок, которыми он старался добиться желаемого результата.

Как рассказывала Людмила Шагалова, не раз появлявшаяся в фильмах Гайдая, режиссер не боялся экспериментировать. Однажды на съемках фильма «Не может быть!», где вместе с Георгием Вициным они играли семейную пару, артистка не могла попробовать ни одного блюда за обильным свадебным столом. Дело в том, что Гайдай облил все блюда керосином, чтобы они не испортились или чтобы артисты не испортили их случайно.

Из-за керосина в павильоне стоял очень неприятный запах. И все артисты, а также члены съемочной группы старались работать как можно лучше, ведь никому из них не хотелось находиться лишние минуты в таком помещении.

В итоге артисты справились с поставленной задачей. Эпизод со свадьбой стал одним из самых известных в ленте, и зрители до сих пор с восторгом отзываются о нем, расхваливая актерскую работу.