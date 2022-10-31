Хватило на разговоры за спиной: за что на самом деле Градский ополчился на Пугачеву

Александр Градский не скрывал свою неприязнь к Алле Пугачевой. У музыканта были причины не любить Примадонну отечественной эстрады, которые он успел при жизни предать огласке.

По уверению певца, в свое время Алла Борисовна присвоила себе его заслуги. Градский помог нескольким музыкальным коллективам, в том числе группе «Браво», занять свое место в российском шоу-бизнесе, однако об этом мало кто знает. «Потом оказалось, что это сделала Пугачева», — цитирует Градского портал «Экспресс газета ».

И это далеко не все, за что исполнитель ополчился на звезду. За спиной Аллы Борисовны Градский вовсю критиковал ее вокальные данные. Наставник шоу «Голос» говорил о том, что песни Пугачевой, у которой якобы совершенно нет голоса, попросту «ужасны». Несмотря на это, ныне покойный артист старался оставаться с певицей в приятельских отношениях.