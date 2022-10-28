Хватило 15 минут: как «Карнавал» заставил завидовать самого Рязанова

Татьяна Лиознова представила свою комедию «Карнавал» в 1981 году. Сценарий фильма режиссер встретила в одном из выпусков «Искусства кино» и сразу же увидела в истории свою жизнь. Такое совпадение и подвигло ее заняться работой над картиной.

Зрители и критики остались в восторге от ленты Лиозновой. Они высоко оценили легкий юмор, жизненный сценарий и игру Ирины Муравьевой, которая стала главной героиней фильма. На премьерном показе зал смеялся в течение 15 минут и не мог остановиться, а всего картину посмотрело около 30 миллионов человек.

Такая реакция публики не осталась не замеченной коллегами Лиозновой. Сразу же после премьеры режиссеру позвонил Эльдар Рязанов, который в 80-х был уже признанной легендой кино. Он похвалил работу Лиозновой и признался, что завидует ей, ведь ему никогда не удавалось заставить публику смеяться так долго.