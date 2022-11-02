Хватайте не думая: к каким знакам принадлежат мужчины с «золотым» характером

Во время конфетно-букетного периода мужчины стараются показать себя с самой выгодной стороны - они внимательны, заботливы и ласковы со своей избранницей. Однако как только статус меняется с “бойфренда” на “мужа”, наружу вылезают многочисленные недостатки. Астрологи советуют дама не отчаиваться - такие неприятные метаморфозы происходят далеко не со всеми мужчинами. Некоторые представители сильного пола, рожденные под определенными знаками зодиака, становятся идеальными мужьями и отцами. Рассказываем, кто же они.

Близнецы

Представители воздушной стихии всегда остаются романтиками и любят устраивать для своей второй половинки милые сюрпризы даже спустя десятки лет брака. Кроме того, из Близнецов получаются превосходные отцы, поскольку они легко находят общий язык с детьми.

Легкий нрав позволяет мужчинам этого знака с улыбкой выходить из всех сложных жизненных ситуаций.

Рак

Мужчины-Раки - миролюбивые, великодушные, щедрые мужья и отцы. Уроженцы водного знака обожают делать что-то своими руками, и у них это хорошо получается - они и ужин при необходимости приготовят, и полочку на место прибьют, и дом построят. И, конечно, Раки с особым трепетом и нежностью относятся к жене и матери своих детей - они ее буквально на руках носят.

Весы

Мужья, рожденные под знаком Весов - настоящие эстеты. Уроженцы воздушного знака способны превратить жизнь своей женщины в сказку, дадут ей возможность чувствовать себя - нет, не принцессой, а королевной, любое желание которое исполняется.

Как правило, мужчины-Весы добиваются больших успехов в карьере, и охотно тратят заработанное на семью и дом.

Скорпион

С виду Скорпионы могут показаться гордыми и холодными, но на самом деле это любящие и трепетные мужья. Просто уроженцы водного знака редко демонстрируют свои истинные чувства окружающим, предпочитая открывать свое сердце только любимой женщине в уединенной обстановке. Из Скорпионов получаются спокойные, уравновешенные, ответственные спутники жизни.

Водолей

Мужчина-Водолей бывает немногословным, он не дает своей избраннице грандиозных обещаний и помпезных клятв - потому что хочет следовать своему слову и говорит лишь то, что на самом деле сможет воплотить в жизнь.