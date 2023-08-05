Хвастаться нечем: фото Александровой в купальнике вызывает оторопь

Марина Александрова — одна из самых привлекательных актрис российского кино. Даже удивительно, что звезда экрана удостоилась этого звания. Если с лицом знаменитости и повезло, то с фигурой дела обстоят иначе.

В Сеть попал снимок, сделанный во время съемок нового сериала «Открытый брак» с брюнеткой в главной роли. Кадр был снят в бассейне, и Марина предстала перед публикой в бикини изумрудного цвета. И увиденное может вызвать оторопь у любого.

К сожалению, похвастаться Александровой совсем нечем. О пышных формах матери двоих детей остается только мечтать. Поклонникам не стоит надеяться на то, что артистка ради пышной груди ляжет под нож. Ранее актриса призналась, что никогда не была сторонницей пластической хирургии. Знаменитость ясно дала понять, что не станет гнаться за общепринятыми стандартами красоты, поскольку научилась принимать все свои недостатки.