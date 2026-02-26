Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»

Спецэффектов, по сути, нет, но оторваться невозможно.

В одной из подборок недооцененной советской фантастики я наткнулся на «День гнева». Фильм 1985 года, о котором мало кто помнит, но отзывы на агрегаторах выглядели интригующе: девять рецензий, и только одна негативная. Решил посмотреть, и, честно говоря, местами и правда «мурашило».

Сюжет крутится вокруг журналиста Дональда Бетли, который приезжает в отдаленный заповедник снять фильм о дикой природе.

Местные встречают его настороженно, атмосфера сгущается с каждой минутой, а вскоре выясняется страшное: где-то в этих лесах живут отарки – существа, выведенные безумным профессором путем экспериментов над медведями.

Они умнее людей, но лишены эмоций, совести и морали. Чистый разум без души.

В советском прокате фильм встретили прохладно. Критики из «Советского экрана» картину «разнесли». Еще бы – в стране, где, по сути, не существовало жанра ужасов, вдруг появляется история про монстров, мутантов и ученых, играющих в бога.

Зрители, правда, реагировали иначе.

«В кинозалах стояла гробовая тишина, пропитанный адреналином воздух шевелил волосы на голове, липкие от страха ладони судорожно сжимали подлокотники дерматиновых кресел», – сообщают очевидцы в отзывах.

И это без дорогого CGI! Здесь нет ни качественного грима, ни компьютерных монстров – страх идет от другого: от музыки Гии Канчели, от мертвого спокойствия крымских скал, от скрипа двери в пустом доме, от ощущения, что за спиной кто-то стоит.

«Без малейшего намека на спецэффекты нагнетается такая атмосфера, до которой хваленому Голливуду ой как далеко», – написал один из зрителей.

«Вий» сегодня смотрится скорее как забавная страшилка, а «День гнева» – нет. Он все еще давит, и вопросы, которые он задает, никуда не делись: что делает нас людьми? Все ли в порядке с человечеством? Когда-нибудь получим ответ.

Ранее мы писали: «Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет