Хуже снять невозможно: мало кто знает об этом продолжении «Бригады»

Сериал «Бригада» стал настоящим культурным феноменом. Зрители с упоением наблюдали за историей Саши Белого и его друзей, а после завершения мечтали увидеть продолжение. Однако сиквел криминального проекта лишь разочаровал публику.

Так, в 2012 году в прокат вышла драма «Бригада. Наследник», которая рассказывала о судьбе Ивана, сына Саши Белого. Его семья давно живет в США, но однажды на него совершают покушение. И теперь наследник легенды криминального мира должен вернуться в Россию, где его ждут бывшие недоброжелатели его отца.

Картина Дениса Алексеева была воспринята в штыки не только критиками, но и зрителями. В один голос посмотревшие отмечали плохую игру актеров, невнятный сюжет, а сам фильм называли надругательством над криминальным сериалом.