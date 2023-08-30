Хуже придумать не могли: вот как должен был закончиться «Афоня»

Георгий Данелия показал свою трагикомедия «Афоня» в 1975 году. Фильм стал лидером проката и был признан классикой советского кино. А спустя годы публика узнала, что создатели картины планировали для нее совершенно другой финал.

Так, конец фильма можно смело назвать счастливым. Афоня встречается с Катей, влюбленной в него. Зрители понимают, что пару точно ждет счастливое будущее. Однако в первой версии сценария Данелия прописал совершенно другое, более мрачное окончание истории.

В финальных сценах герой Леонида Куравлева покупает в авиакассе билет на самый ближайший рейс. Он ждет своего отправления, когда к нему подходит полицейский и просит документы. И оканчивается картина тем, что страж порядка видит уставшее лицо самого Афони и сравнивает его с жизнерадостным снимком из паспорта.

Но Данелия в итоге отказался от этой версии. Он решил не травмировать зрителей и подарил своему герою счастливую жизнь.