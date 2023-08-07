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Хуже первоклассницы: Валиева оказалась не так умна, как думали

7 августа 2023 20:00
Хуже первоклассницы: Валиева оказалась не так умна, как думали

Безграмотность фигуристки шокирует.

Камила Валиева хотела похвастаться своими достижениями, но неожиданно попала впросак. Если прежде фигуристке удавалось создавать впечатление не только красавицы, но и умницы, то теперь правда вышла наружу.

В соцсетях спортсменка опубликовала видео со своей тренировки. К ролику Валиева оставила подпись, которая и раскрыла поклонникам глаза на ее умственные способности. «Отработываю вращения», — написала Камила, допустив грубую ошибку. И в Сети тут же принялись говорить о том, что фигуристка хуже первоклассницы.

«Практика показывает ее безграмотность. Раньше за нее мама писала», — подметил один из интернет-пользователей.

Но были и такие, которые нашли оправдание знаменитости.

«А когда ей учиться? У нее тренировки 24/7», — вступился за фигуристку поклонник.

К слову, в одном из интервью Валиева призналась, что действительно никогда не могла уделять учебе столько времени, сколько другие. К тому же фигуристка отметила, что всегда тяготела к точным наукам, а гуманитарные дисциплины не ее конек.

Фото: Legion-Media, Bulkin Sergey/ news.ru via globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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