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Киноафиша Статьи Хуже Ольги Кабо: эту российскую актрису зря считали главной любимицей публики

Хуже Ольги Кабо: эту российскую актрису зря считали главной любимицей публики

1 сентября 2023 11:00
Хуже Ольги Кабо: эту российскую актрису зря считали главной любимицей публики

У народа открылись глаза.

Хейтеры любят мусолить тему о том, что современный отечественный кинематограф талантами не блещет. Якобы сегодня на большие экраны попадают одни бездарности, а зрители это «хавают».

Дзен-канал «Cinewest | Кино и звезды» составил список артисток, глядя на которых, Станиславский выдал бы свое фирменное «Не верю». Среди них оказались всегда и везде одинаковые Ольга Кабо, Рената Литвинова, Елена Захарова, Мария Порошина, Жанна Эппле и ряд других.

Но интернет-пользователи добавили к перечню главную любмицу публики Анастасию Заворотнюк. Свою карьеру «моя прекрасная няня» уже завершила, но легенды о ее драматическом бессилии ходят до сих пор.

«Заворотнюк вообще не артистка», «Прославилась только благодаря ее шашням», «Заворотнюк как актриса — это тихий ужас, смотрела с ней фильм „Каспий 24“, чуть не уснула, кошмарная актерская игра, хуже некуда», — рубят правду-матку в Сети.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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