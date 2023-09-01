Хуже Ольги Кабо: эту российскую актрису зря считали главной любимицей публики

Хейтеры любят мусолить тему о том, что современный отечественный кинематограф талантами не блещет. Якобы сегодня на большие экраны попадают одни бездарности, а зрители это «хавают».

Дзен-канал «Cinewest | Кино и звезды» составил список артисток, глядя на которых, Станиславский выдал бы свое фирменное «Не верю». Среди них оказались всегда и везде одинаковые Ольга Кабо, Рената Литвинова, Елена Захарова, Мария Порошина, Жанна Эппле и ряд других.

Но интернет-пользователи добавили к перечню главную любмицу публики Анастасию Заворотнюк. Свою карьеру «моя прекрасная няня» уже завершила, но легенды о ее драматическом бессилии ходят до сих пор.