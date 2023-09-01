Хуже Ольги Кабо: эту российскую актрису зря считали главной любимицей публики
У народа открылись глаза.
Хейтеры любят мусолить тему о том, что современный отечественный кинематограф талантами не блещет. Якобы сегодня на большие экраны попадают одни бездарности, а зрители это «хавают».
Дзен-канал «Cinewest | Кино и звезды» составил список артисток, глядя на которых, Станиславский выдал бы свое фирменное «Не верю». Среди них оказались всегда и везде одинаковые Ольга Кабо, Рената Литвинова, Елена Захарова, Мария Порошина, Жанна Эппле и ряд других.
Но интернет-пользователи добавили к перечню главную любмицу публики Анастасию Заворотнюк. Свою карьеру «моя прекрасная няня» уже завершила, но легенды о ее драматическом бессилии ходят до сих пор.
«Заворотнюк вообще не артистка», «Прославилась только благодаря ее шашням», «Заворотнюк как актриса — это тихий ужас, смотрела с ней фильм „Каспий 24“, чуть не уснула, кошмарная актерская игра, хуже некуда», — рубят правду-матку в Сети.