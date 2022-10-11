Хуже не придумаешь: назван максимально самовлюбленный знак Зодиака среди существующих

В последние годы все - от дипломированных психологов и коучей до инфоцыган - проповедуют культ любви к себе. С одной стороны, это неплохо - всевозможные тренинги и марафоны направлены на то, чтобы поднять самооценку человека, сделать его жизнь радостнее и гармоничнее. С другой же, некоторые люди настолько сильно зацикливаются на собственной персоне, что думать про окружающих, в том числе друзей и близких, им становится просто некогда. Астрологи решили выяснить, под каким знаком зодиака появляются на свет самые самовлюбленные особы. Как оказалось, больше всего эгоистов рождаются под знаком Скорпиона.

Скорпион

Звание самого самовлюбленного знака всех времен и народов, безусловно, уходит Скорпиону. Как только представитель водной стихии появляется на публике, становится понятно, что на кривой козе к нему не подъедешь.

Высокомерный и слегка презрительный взгляд, гордо вскинутый подбородок, прямая спина - Скорпион считает себя выше всех остальных по статусу и даже не пытается этого скрывать.

Представители водного знака редко удостаивают кого-то искренним интересом - астрологи теряются в догадках, что такое нужно совершить, чтобы в глазах Скорпиона загорелась искорка внимания. Этот знак считает себя совершенством во всем, у него есть свое собственное мнение абсолютно на каждую тему. И он его не изменит ни при каких обстоятельствах, так зачем тратить время на споры и дискуссии? Чужая точка зрения ему неинтересна.

Если вы считаете, что у Скорпиона есть проблемы с самооценкой, мол, слишком уж сильно они задирают нос, не вздумайте говорить ему об этом. Скорее всего, узнаете, что проблемы на самом деле у вас, а еще представитель знака наговорит вам таких вещей, от которых вы потом ночью спать не будете. Вот вроде бы ничего такого и не скажет, но взгляд и интонации сделают свое дело. Поэтому лучше не встревать - Скорпиона все равно не переделать, а вот вы превратитесь в параноика.

Астрологи говорят, что в отношениях со Скорпионом нужно действовать по принципу “либо принимай его таким, какой он есть, либо уходи”. Третьего не дано.

Уроженцы водного знака прекрасно сознают свои сильные стороны и гордятся ими, а вот как относитесь к ним вы, им на самом деле все равно. Потому что Скорпион воспринимает окружающий мир исключительно как грязь под своими ногами.