Хуже не придумаешь: Климова едва скрыла ужас, увидев комнату сына после ремонта

Екатерина Климова воспитывает четверых детей: Елизавету, Матвея, Корнея и Беллу. И если старшая дочь давно живет самостоятельной жизнью, то другие наследники остались вместе с матерью. И не так давно артистка решила подарить им личные спальни, обратившись за помощью в шоу «Идеальный ремонт».

Эксперты программы задумали отдать детям героини мансарду ее московской квартиры. Они разделили ее на три комнаты. Стены дизайнеры предпочли оставить в бежевых тонах, но подобрали красочную мебель, которая стала центром каждой из комнат.

Яркие комнаты однако не впечатлили прославленную артистку и ее семью. Принимая проект, Климова не могла сдержать своего разочарования. Она не оценила дизайнерские решения. Согласились со звездой «Бедной Насти» и зрители выпуска. По их мнению, дизайнеры только испортили помещение, а обилие броских деталей весьма негативно скажется на успеваемости детей-школьников.

«Ремонт трудно назвать идеальным. Мягко говоря, такой ремонт не произвел впечатление», «Раньше было уютнее», «Мне показалось, или Екатерина недовольна ремонтом?», «Ремонт все испортил», «Ужас»,

— считают раздосадованные пользователи Сети.