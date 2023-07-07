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Хуже не придумаешь: Климова едва скрыла ужас, увидев комнату сына после ремонта

7 июля 2023 08:30
Хуже не придумаешь: Климова едва скрыла ужас, увидев комнату сына после ремонта

Дизайнеры только испортили ее квартиру.

Екатерина Климова воспитывает четверых детей: Елизавету, Матвея, Корнея и Беллу. И если старшая дочь давно живет самостоятельной жизнью, то другие наследники остались вместе с матерью. И не так давно артистка решила подарить им личные спальни, обратившись за помощью в шоу «Идеальный ремонт».

Эксперты программы задумали отдать детям героини мансарду ее московской квартиры. Они разделили ее на три комнаты. Стены дизайнеры предпочли оставить в бежевых тонах, но подобрали красочную мебель, которая стала центром каждой из комнат.

Яркие комнаты однако не впечатлили прославленную артистку и ее семью. Принимая проект, Климова не могла сдержать своего разочарования. Она не оценила дизайнерские решения. Согласились со звездой «Бедной Насти» и зрители выпуска. По их мнению, дизайнеры только испортили помещение, а обилие броских деталей весьма негативно скажется на успеваемости детей-школьников.

Хуже не придумаешь: Климова едва скрыла ужас, увидев комнату сына после ремонта

«Ремонт трудно назвать идеальным. Мягко говоря, такой ремонт не произвел впечатление», «Раньше было уютнее», «Мне показалось, или Екатерина недовольна ремонтом?», «Ремонт все испортил», «Ужас»,

— считают раздосадованные пользователи Сети.

Фото: кадр из телепередачи «Идеальный ремонт», Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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