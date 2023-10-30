Хуже любой мести: Раневская подсказала, как насолить злейшим врагам

Фаина Раневская заработала любовь публики не только яркими актерскими работами, но и хлесткими афоризмами. Звезда сцены была остра на язык и не стеснялась выражать свое мнение. И до сих пор некоторые из ее афоризмов не теряют актуальности.

Так, звезда «Золушки» прекрасно знала, как поступать с врагами. По ее мнению, недоброжелателям ни в коем случае не нужно отвечать злыми поступками. В ответ на их происки нужно реагировать исключительно доброжелательно.

«Если человек тебе сделал зло, дай ему конфетку. Он тебе — зло, ты ему — конфетку. И так до тех пор, пока у него не разовьется сахарный диабет», — считала артистка.

И именно так, как была уверена Раневская, можно победить любого врага. Злиться на нападки противников, по мнению звезды сцены, не имеет никакого смысла, так как от этого только тратятся нервные клетки, но это не приносит никакого результата.